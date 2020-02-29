СК начнет проверку по факту самоубийства мужчины в Матросской тишине

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Следственный комитет проведет проверку по факту самоубийства мужчины в московском СИЗО-1, сообщает РИА Новости.

Один из арестованных покончил с собой в Матросской тишине. Признаков насильственной смерти у него не обнаружено.

Мужчина обвинялся по статье 228 УК РФ. Подробности совершенного преступления и его обстоятельства не уточняются. Осужденный мог получить до 15 лет лишения свободы.

Ранее покончить с собой хотел мужчина, взобравшийся на Большой Москворецкий мост. Психологи и сотрудники полиции смогли отговорить его от отчаянного шага.

Также в Подмосковье мужчина застрелил свою жену и покончил с собой.