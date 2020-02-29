Пожар на овощной базе в Наро-Фоминске ликвидирован

Фото: ГУ МЧС России по Московской области

Пожарные ликвидировали возгорание на овощных складах в Подмосковье, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Московской области.

ЧП произошло а Наро-Фоминском городском округе. Площадь пожара составила 7,2 тысячи квадратных метров.

"Пожар в строении в Наро-Фоминском городском округе ликвидирован", – сказали в пресс-службе.

Утром 29 февраля специалисты смогли ликвидировать открытое горение.

Ранее поступила информация о пожаре на овощных складах, которому присвоили второй ранг сложности. В ликвидации пожара участвовали 72 человека, на месте работала 21 единица техники.