Пожар на овощной базе в Наро-Фоминске ликвидирован

Фото: ГУ МЧС России по Московской области
Пожарные ликвидировали возгорание на овощных складах в Подмосковье, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Московской области.
ЧП произошло а Наро-Фоминском городском округе. Площадь пожара составила 7,2 тысячи квадратных метров.
"Пожар в строении в Наро-Фоминском городском округе ликвидирован", – сказали в пресс-службе.
Утром 29 февраля специалисты смогли ликвидировать открытое горение.
Ранее поступила информация о пожаре на овощных складах, которому присвоили второй ранг сложности. В ликвидации пожара участвовали 72 человека, на месте работала 21 единица техники.