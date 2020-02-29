Открытое горение на овощной базе в Подмосковье ликвидировано

Фото: ГУ МЧС России по Московской области

Ликвидировано открытое горение на овощебазе в Наро-Фоминском городском округе Подмосковья, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Московской области.

"В 09.57 – ликвидация открытого горения. Дальнейшая информация уточняется. Привлекаемые силы и средства: 26 единиц техники, 84 человека, из них от МЧС 57 человек и 18 единиц техники", – заявили в ведомстве.

Пожар на овощебазе на 49-м километре Киевского шоссе в деревне Софьино в Подмосковье произошел в 06:51.

Сообщалось о возгорании площадью 5 тысяч квадратных метров, позднее она увеличилась до 7,2 тысячи "квадратов". Пожару был присвоен второй ранг сложности. Информация о пострадавших не поступала.