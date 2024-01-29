Пять человек погибли в Бразилии в результате крушения легкомоторного самолета

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Пять человек погибли в штате Минас-Жерайс Бразилии при крушении легкомоторного самолета. Об этом сообщает портал Vitoria Da Conquista Noticias.

Пожарная служба страны сообщила, что пять человек погибли, а еще двое пропали без вести. Уточняется, что один из пропавших – ребенок.

В Национальном агентстве гражданской авиации заявили, что упавший самолет был изготовлен в 1996 году компанией Piper Aircraft. Борт был зарегистрирован как самолет частного воздушного сообщения, у него нет разрешения на выполнение полетов воздушного такси.

По свидетельствам местных жителей, в момент катастрофы шел сильный дождь, а перед падением самолет разрушился в воздухе по невыясненным причинам.

Экстренные службы Бразилии работают на месте крушения.

Ранее сообщалось, что двое людей погибли при крушении легкомоторного самолета в городе Спа в Бельгии. Летчик не смог приземлиться из-за сильного ветра и заходя на снижение, врезался в пустой автомобиль рядом с посадочной полосой, самолет взорвался.

Самолет потерпел крушение при посадке в Мали