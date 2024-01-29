00:47Происшествия
Пять человек погибли в Бразилии в результате крушения легкомоторного самолета
Фото: ТАСС/EPA/ LUCIANO CLAUDINO
Пять человек погибли в штате Минас-Жерайс Бразилии при крушении легкомоторного самолета. Об этом сообщает портал Vitoria Da Conquista Noticias.
Пожарная служба страны сообщила, что пять человек погибли, а еще двое пропали без вести. Уточняется, что один из пропавших – ребенок.
В Национальном агентстве гражданской авиации заявили, что упавший самолет был изготовлен в 1996 году компанией Piper Aircraft. Борт был зарегистрирован как самолет частного воздушного сообщения, у него нет разрешения на выполнение полетов воздушного такси.
По свидетельствам местных жителей, в момент катастрофы шел сильный дождь, а перед падением самолет разрушился в воздухе по невыясненным причинам.
Экстренные службы Бразилии работают на месте крушения.
Ранее сообщалось, что двое людей погибли при крушении легкомоторного самолета в городе Спа в Бельгии. Летчик не смог приземлиться из-за сильного ветра и заходя на снижение, врезался в пустой автомобиль рядом с посадочной полосой, самолет взорвался.
Самолет потерпел крушение при посадке в Мали
Читайте также