Россия оставит закрытыми границы с Китаем в пяти регионах из-за коронавируса

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Россия в ночь с четверга на пятницу закроет пешеходную и автомобильную границу с Китаем. Такое решение принял оперативный штаб по предотвращению завоза в РФ нового коронавируса, сообщает ТАСС.

Как рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, это произойдет в пяти субъектах: Приморском, Хабаровском, Забайкальском краях, ЕАО и Амурской области. Пункты пропуска на границе с КНР будут закрыты до 1 марта.

С 31 января будет приостановлено железнодорожное сообщение между Россией и Китаем. Исключение сделают только для поездов между Москвой и Пекином. Вузам предложат продлить каникулы для китайских студентов, обучающихся в России.

Решение о режиме полетов в Китай примут на заседании штаба, которое пройдет не позднее пятницы.

По последним данным, новым вирусом в Китае заражено почти 6 тысяч человек, из них 132 скончались. Коронавирус также выявили в Австралии, Канаде, Вьетнаме, Германии, Камбодже, Малайзии, Непале, Южной Корее, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, Японии и на Шри-Ланке. В России инфицированных на данный момент нет.

Китайские власти считают, что пик вспышки начнется через 7–10 дней. Эксперт НМИЦ ФПИ Минздрава России Владимир Чуланов полагает, что в Россию заболевание может прийти в феврале.

"Москва сегодня": штаб по борьбе с распространением коронавируса создан в столице



В связи со вспышкой коронавируса в Китае ВОЗ созывает заседание комитета по чрезвычайным ситуациям. Оно пройдет 30 января в Женеве. Комитет рассмотрит вопрос о необходимости объявления режима международной чрезвычайной ситуации.