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Происшествия

14:25

Бывшие полицейские подкинули журналисту Голунову наркотики – СК

происшествия суды

Пятерым бывшим сотрудникам УВД по ЗАО ГУ МВД России по столице вменяют подброс наркотиков журналисту Ивану Голунову, сообщает пресс-служба СК РФ.

В ходе следственно-оперативных мероприятий установлены и задержаны пятеро фигурантов. Это бывшие сотрудники отделения по борьбе с незаконным оборотом героина, синтетических наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО ГУ МВД РФ по Москве.

Это Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев, Игорь Ляховец. Расследование уголовного дела по факту обнаружения наркотиков у корреспондента продолжается. Следствие решит вопрос о мере пресечения.

По данным следствия, в июне 2019 года они подложили наркотические средства в его рюкзак и в жилище. Экс-правоохранители сфальсифицировали результаты оперативно-разыскной деятельности, которые стали доказательствами виновности Голунова. При этом подложенные наркотики полицейские приобрели, хранили и перевозили незаконно.

Корреспондента задержали 6 июня в центре Москвы. Было возбуждено уголовное дело. Журналиста поместили под домашний арест.

Дело вызвало широкий общественный резонанс. 11 июня преследование прекратили, а обвинения сняли из-за недоказанности участия журналиста в преступлении.

После случившегося Владимир Путин освободил от должности двух генералов полиции. Президент назвал произволом эту ситуацию. 29 января пятерых экс-сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО доставили в СК РФ.

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