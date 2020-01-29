Число жертв наводнений в Бразилии возросло до 64 человек

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Наводнения и оползни, обрушившиеся на Бразилию, унесли жизни уже 64 человек, сообщает "Газета.ру".

Сильные дожди атаковали штат Минас-Жейрас на прошлой неделе. По словам местных властей, такого количества осадков не было уже 110 лет. Ливни вызвали оползни, наводнения и разрушения.

Власти прогнозируют, что осадки в стране сократятся, но опасность новых оползней сохраняется.

В августе от тайфуна "Кроса" на западе Японии пострадали 16 человек. Он стал десятым по счету тайфуном, образовавшимся в Тихом океане в текущем году. Эвакуироваться призывали почти 580 тысяч жителей.

