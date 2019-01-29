Мединский и Колокольцев обсудили усиление безопасности в Третьяковке

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Министр культуры Владимир Мединский провел встречу с главой МВД Владимиром Колокольцевым и директором Государственной Третьяковской галереи Зельфирой Трегуловой. Об этом он сообщил в своем Twitter.

По его словам, они осмотрели выставку Архипа Куинджи, а также обсудили безопасность в Третьяковке и музеях в целом. Кроме того, министр поблагодарил МВД за оперативное раскрытие кражи картины.

В течение двух недель в музее проведут проверку системы безопасности, по результатам которой примут решение в отношении сотрудников Третьяковки, отвечающих за нее.

Вечером 27 января картину украли из Третьяковки на глазах у посетителей. Очевидцы не остановили вора, приняв его за сотрудника музея. Найти произведение искусства полицейским удалось на следующее утро. Подозреваемый сам отвел оперативников к месту хранения картины. Своей вины мужчина не признал.

Ранее 31-летнему подозреваемому уже предъявили обвинение. Мужчину, задержанного 28 января в подмосковном поселке Заречье, обвиняют в хищении предметов, имеющих особую ценность.

Следователь сообщил, что у похитителя картины были сообщники. Сейчас ведутся их поиски. По его словам, установлены не все соучастники преступления. При этом, сколько именно человек помогало Денису Чуприкову, он не уточнил.

По данным МВД, в декабре Чуприкова задерживали за наркотики. Он также стал фигурантом уголовного дела. На момент последнего задержания он был под подпиской о невыезде.

После случившегося все картины на временных выставках Третьяковки решили оснастить датчиками безопасности. Кроме того, в музее могут ввести обязательный досмотр посетителей на выходе из музея. Оперативно найти похищенное полотно полицейским удалось благодаря системе "Безопасный город".