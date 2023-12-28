В аэропорту Астаны объявили тревогу из-за шутки пассажира о наркотиках в ручной клади

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В международном аэропорту Астаны объявили тревогу из-за пассажира, который в шутку заявил, что у него есть оружие и наркотики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

"Сотрудники аэропорта немедленно оцепили место, где находился подозреваемый пассажир, о чем были срочно оповещены служба госохраны, комитет национальной безопасности и антитеррористический центр", – отметили в пресс-службе аэропорта.

Сотрудники службы безопасности аэропорта проверили ручную кладь 44-летнего мужчины, а затем передали его сотрудникам линейного отдела полиции. На данный момент тревогу сняли.

В пресс-службе добавили, что мужчине грозит штраф в размере 37 тысяч долларов или лишение свободы на срок до пяти лет по статье за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.

Ранее таможенники в аэропорту Шереметьево обнаружили контрабанду табачной продукции из Кубы. Всего было изъято 150 сигар и 800 сигарет на сумму более 820 тысяч рублей.

До этого в Домодедово сотрудники Федеральной таможенной службы задержали пассажирку международного рейса при попытке ввоза незадекларированных часов за семь миллионов рублей. 52-летняя женщина добровольно сняла с руки наручные часы и предъявила их к таможенному контролю после того, как инспекторы нашли фирменную упаковку от них.

Таможенники нашли у иностранца швейцарские часы за 6 млн рублей в аэропорту Домодедово