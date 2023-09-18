Контрабанду табачной продукции из Кубы на 820 тыс рублей пресекли в Шереметьево

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Таможенники в аэропорту Шереметьево выявили контрабанду табачной продукции из Кубы. В общей сложности было изъято 150 сигар и 800 сигарет стоимостью более 820 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы.

Отмечается, что 57-летняя кубинка попыталась пронести продукцию через зеленый коридор, сама она прибыла из Варадеро. Обнаружить запрещенный товар получилось во время выборочного таможенного контроля с помощью рентгена.

В багаже женщины инспекторы нашли 100 сигар COHIBA, 50 сигар Hoyo de Monterrey и 40 пачек сигарет H. Upmann. Физическому лицу запрещено ввозить на таможенную территорию ЕАЭС более 50 сигар или 200 сигарет.

В действиях кубинки наблюдаются признаки преступления по статье "Незаконное перемещение табачных изделий в крупном размере". За это ей может грозить штраф до одного миллиона рублей или лишение свободы на срок до 5 лет.

Ранее сообщалось, что таможенники нашли грибы-паразиты в посылке из Индии. Посылка оценивается на сумму в 1 миллион рублей. Ее должны были передать жителю подмосковных Котельников.

В аэропорту Внуково обнаружили контрабанду бриллиантов