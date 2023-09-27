Таможенники во Внуково изъяли партию кроссовок на 7 млн рублей

Фото: телеграм-канал "ФТС России | ProТаможню"

Сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) обнаружили на территории почтово-грузового комплекса аэропорта Внуково крупную партию немаркированных кроссовок на сумму 7 миллионов рублей. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Груз состоял из 1 626 пар обуви известного американского бренда. Товар попытались ввезти на территорию РФ из Армении.

"За транспортировку продукции без маркировки перевозчику грозит уголовная ответственность", – уточнили в ФТС.

По факту произошедшего сотрудники службы начали проверку.

До этого таможенники в Домодедово изъяли у пассажирки рейса Дубай – Москва незадекларированные часы стоимостью 7 миллионов рублей. Аксессуар из золота 750-й пробы со вставками из бриллиантов обнаружили у 52-летней женщины. Упаковку от швейцарских часов таможенники обнаружили при досмотре багажа пассажирки.



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