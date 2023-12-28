Глава СК РФ поручил возбудить дело по факту угроз московскому пенсионеру

Фото: Следственный комитет РФ

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело по факту угроз московскому пенсионеру от "профессиональных соседей". Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале ведомства.

"В эфире одного из телеканалов сообщалось, что к 62-летнему жителю Москвы подселили так называемых профессиональных соседей. Сообщается, что посторонние люди, которых в квартиру водит второй хозяин, угрожают пенсионеру и не дают нормально жить", – говорится в публикации.

По данным следствия, когда родственник пожилого мужчины решил выкупить часть квартиры и пришел поговорить об этом, на него было совершено нападение. После случившегося пострадавший отправился в полицию, однако там указали на отсутствие оснований для возбуждения дела.

Бастрыкин поручил столичному главку СК РФ возбудить дело, а также установить все обстоятельства случившегося и доложить о ходе расследования.

Ранее следователи начали проверку из-за нападения на съемочную группу передачи "Вести. Дежурная часть". Съемочная группа собиралась подготовить материал о деятельности "профессиональных соседей" в Москве. Именно в этот момент их избили несколько человек.

Позднее суд арестовал двух мужчин, напавших на журналистов. Отмечалось, что мужчины обвиняются в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов.



СК возбудил уголовное дело по факту нападения на журналистов ВГТРК в Москве