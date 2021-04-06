Юрист рассказал, как бороться с "профессиональными соседями"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Юрист Андрей Некрасов рассказал Москве 24, как можно бороться с "профессиональными соседями", которые принуждают хозяев квартиры к продаже оставшейся доли недвижимости.

Ранее столичные следователи организовали проверку информации из СМИ о "профессиональных соседях", которые заставляют москвичей продавать доли в своих квартирах. В первом случае речь шла о квартире пенсионерки, часть которой после смерти ее супруга досталась по наследству детям от первого брака. Наследники быстро продали долю новому владельцу, который в свою очередь принуждает женщину к продаже ее части.

Другая пострадавшая вынужденно переселилась с детьми к знакомым, так как после развода супруг продал свою долю мужчине, который создает невыносимые условия для проживания.

По словам юриста, от "профессиональных соседей" сложно застраховаться. С такими людьми можно только постфактум судиться, когда они начали свою злонамеренную деятельность, отметил Некрасов.

"Можно судиться, запрещать вселение, если очень маленькая площадь квартиры или создается невыносимая обстановка. Можно обратиться в полицию на этих соседей, но в основном ничего такого они криминального не делают или это очень сложно доказать. Поэтому из-за несовершенности законов нет никакой страховки", – подчеркнул эксперт.





Андрей Некрасов юрист Органы полиции в это обычно не вмешиваются, так как такие соседи могут сами вас обвинять в том же, в чем вы их обвиняете. У них даже могут быть те же свидетели. Поэтому нужно пытаться судиться, если есть какие-то формальные основания.

Юрист пояснил, что проблемы с "профессиональными соседями" обычно возникают при наследовании части площади одного из владельцев или при разводе супругов. Причем в случае наследства у собственников нет никаких обязательств по распоряжению недвижимостью.

"По-хорошему квартиру по наследству проще принять и потом продавать по договоренности собственников, но люди не хотят и не умеют договариваться. Если у человека маленькая доля, то он предпочитает не продавать, а ставит свои условия перед другими дольщиками. От этого даже знаменитости страдают, но ничего не меняется", – добавил собеседник Москвы 24.

Гендиректор юридической компании "Достигация" Артем Баранов ранее дал советы, как минимизировать риски при продаже квартиры. Он рекомендовал отказаться от выплаты цены объекта в рассрочку, также, по его словам, лучше воспользоваться банковской ячейкой, где средства будут храниться до завершения сделки. Кроме того, перед сделкой следует проверить покупателя на отсутствие у него и его супруга признаков банкротства, заключил эксперт.