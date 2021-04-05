СК проверит данные о захватах квартир "профессиональными соседями"

05 апреля, 23:35
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Следственный комитет (СК) изучает информацию о попытках рейдерского захвата квартир в столице.
Как говорится на сайте СК по городу, проверка организована по фактам, изложенным в сюжете телеканала. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
В первом случае речь идет о квартире пожилой москвички. После смерти мужа его долю унаследовали дети от первого брака, которые в последующем продали ее.
"В итоге появились так называемые «профессиональные соседи», которые принуждают женщину к продаже оставшейся доли", – отмечается в сообщении.
Другая женщина вынуждена проживать с детьми у знакомых, так как после развода супруг продал свою долю мужчине, который создает невыносимые условия для проживания.
Ранее СК начал проверку после рейдерского захвата при аналогичных обстоятельствах квартиры, где живет музыкант Виталий Николаев со своей женой и дочкой.
"Спорная территория": "квартира пополам"
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