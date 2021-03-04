Юрист рассказал, как сдать квартиру в аренду и внезапно не лишиться ее

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Юрист, доцент кафедры гражданского права РПА Минюста России Андрей Некрасов прокомментировал Москве 24 ситуацию, когда мужчина сдал квартиру и внезапно ее лишился.

Пострадавшим оказался житель Тюмени по имени Дмитрий. В апреле 2020 года он решил сдать свою квартиру в Челябинске в аренду, поскольку больше там не живет. Наниматель заплатил за два месяца, после чего перестал выходить на связь.

Выяснилось, что он сумел продать недвижимость по поддельному паспорту хозяина квартиры, вклеив туда свою фотографию. Стоимость сделки составила 2,4 миллиона рублей. Риелтор и покупательница ничего не заподозрили. В итоге было возбуждено уголовное дело, а на квартиру наложен арест, ее судьбу решит суд.





Андрей Некрасов юрист Это не единичная ситуация. Но могу сказать, что это очень топорное мошенничество, которое сейчас почти не практикуется. По крайней мере, в Московском регионе.

"Здесь очень большой вопрос, как такую сделку пропустил Росреестр. Потому что специальный аппарат обнаружит "левый" паспорт в две секунды. И регистрация будет просто невозможна. Разумеется, это мошенничество. Учитывая, что стоимость квартиры превышает миллион рублей, это мошенничество в особо крупном размере", – комментирует ситуацию Некрасов.

В итоге продавшему квартиру может грозить до 10 лет лишения свободы, отмечает юрист. Шансы вернуть недвижимость законному владельцу Некрасов оценил как достаточно высокие.

В свою очередь, юрист Тимур Маршани рассказал Москве 24, что распознать квартиросъемщиков-аферистов зачастую очень сложно. По его словам, мошенники крайне редко выдают себя своим поведением.

"Но должен вызывать подозрения факт, если они сразу же соглашаются на все условия без обсуждения отдельных моментов. Таких как, например, оплата коммунальных платежей", – отметил специалист.





Тимур Маршани юрист Самый важный фактор в вопросе защиты интересов собственника – запрет на регистрационные действия в Росреестре. Никогда сделку не проведут без согласия собственника, если вы заранее установите эти ограничения.

Чтобы оформить такой запрет, можно подать соответствующее заявление в МФЦ, объясняет юрист. В таком случае без письменного согласия на совершение сделки и снятия установленных на квартиру ограничений сделку купли-продажи никто не сможет зарегистрировать, резюмировал он.

Ранее эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский назвал риски потери ипотечной квартиры даже при оплате в срок. Нарушения при покупке жилья могут стать основанием для оспаривания сделки, даже если покупатель не знал о проблемах, указал он.