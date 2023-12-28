В Тамбовской области 10 детей сняли с поезда Москва – Симферополь и отправили в больницу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Признаки ОРВИ выявили у 10 детей, следовавших поездом Москва – Симферополь, они были направлены в больницу. Об этом сообщается в телеграм-канале Юго-Восточной железной дороги.

"Вечером 27 декабря у нескольких детей, следовавших в составе организованной группы из Москвы в Джанкой поездом № 162 Таврия (Москва – Симферополь), были выявлены признаки ОРВИ и повышенная температура", – указано в сообщении.

На станции Мичуринск-Уральский в Тамбовской области в состав прибыла бригада медиков и сотрудники Роспотребнадзора. Они осмотрели группу из 250 детей и 45 сопровождающих, и приняли решение направить 10 детей в Тамбовскую детскую клиническую больницу для дополнительного обследования. Среди остальных осмотренных признаков ОРВИ не было обнаружено.

Состав отправился по назначению с эстафетным медицинским сопровождением, начальник поезда и проводники приняли все меры для предотвращения распространения ОРВИ по вагонам поезда.

21 декабря с поезда Тюмень – Адлер сняли 125 детей. Их доставили в Саратов и привезли в местную инфекционную больницу. Позже стало известно, что в вагоне поезда скончалась 12-летняя девочка. Следователи завели уголовное дело по факту произошедшего.

Московский Депздрав сообщил о снижении роста заболеваемости ОРВИ