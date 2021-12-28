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Происшествия

10:16

Родственник рассказал о погибшем при крушении вертолета Ми-2 в Удмуртии

происшествия транспорт регионы

Фото: ГУ МЧС России по Удмуртской Республике

Племянник скончавшегося после крушения вертолета Ми-2 пилота в Удмуртии Денис Альмятов рассказал подробности о жизни погибшего. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По словам родственника, погибший пилот c отличием окончил Сызранское авиационное училище. Также, подчеркнул Альмятов, он был достаточно дисциплинированным и образованным человеком из порядочной семьи.

"Его уговаривали там остаться инструктором, но он уехал служить, обзавелся семьей... Он ушел на пенсию, был военным офицером", – рассказал родственник.

Альмятов уточнил, что на данный момент о его гибели знают не все родственники, включая и мать.

"Такая ситуация еще не осознается до конца. Его мама даже еще не в курсе, насколько я знаю. Я связывался с родственниками. <…> Мы, татары, не делим на двоюродных, троюродных", – сказал племянник погибшего пилота.

ЧП произошло в понедельник, 27 декабря, в 14:00 в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии. Вертолет Казанского авиапредприятия совершил жесткую посадку. Это случилось в момент, когда экипаж воздушного судна вел обследование нефтепровода.

По информации председателя правительства Удмуртии Ярослава Семенова, экипаж вертолета сам позвонил в службу 112. На место происшествия сразу выехали три бригады скорой медицинской помощи.

Как заявил позднее глава региона Александр Бречалов, в результате случившегося погиб один человек. Еще один человек пострадал. Он находится в тяжелом состоянии.

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