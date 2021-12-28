Уголовное дело возбуждено по факту жесткой посадки вертолета в Удмуртии

Фото: ГУ МЧС России по Удмуртской Республике

Следователи возбудили уголовное дело по факту жесткой посадки вертолета в Ижевске, сообщает РИА Новости.

Дело расследуется по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Вертолет Казанского авиапредприятия совершил жесткую посадку в понедельник, 27 декабря, в 14:00 в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии. ЧП произошло в момент, когда экипаж воздушного судна вел обследование нефтепровода.

По информации председателя правительства Удмуртии Ярослава Семенова, экипаж вертолета сам позвонил в службу 112. На место происшествия сразу выехали три бригады скорой медицинской помощи.

Как заявил позднее глава региона Александр Бречалов, в результате случившегося погиб один человек. Еще один человек пострадал. Он находится в тяжелом состоянии.