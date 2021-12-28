Уголовное дело возбуждено по факту жесткой посадки вертолета в Удмуртии

09:45
Фото: ГУ МЧС России по Удмуртской Республике
Следователи возбудили уголовное дело по факту жесткой посадки вертолета в Ижевске, сообщает РИА Новости.
Дело расследуется по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека".
Вертолет Казанского авиапредприятия совершил жесткую посадку в понедельник, 27 декабря, в 14:00 в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии. ЧП произошло в момент, когда экипаж воздушного судна вел обследование нефтепровода.
По информации председателя правительства Удмуртии Ярослава Семенова, экипаж вертолета сам позвонил в службу 112. На место происшествия сразу выехали три бригады скорой медицинской помощи.
Как заявил позднее глава региона Александр Бречалов, в результате случившегося погиб один человек. Еще один человек пострадал. Он находится в тяжелом состоянии.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: