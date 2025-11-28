Форма поиска по сайту

28 ноября, 17:17

Происшествия

Житель Енисейска сломал нос мэру города

Фото: Следственный комитет РФ

В Енисейске задержан местный житель по делу о применении насилия в отношении главы города Валерия Никольского. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Инцидент произошел 28 ноября. По данным ведомства, 46-летний житель Енисейского района пришел в администрацию города на личный прием к мэру. Во время разговора мужчина высказал свое недовольство по поводу работы властей и органов местного самоуправления.

В результате местный житель напал на главу Енисейска и нанес ему травмы. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

В настоящее время решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Следователи проводят мероприятия, которые позволят выяснить все обстоятельства произошедшего.

Как рассказали "Коммерсанту" в пресс-службе регионального СК, задержанный несколько раз ударил главу Енисейска кулаком в лицо, сломав последнему нос. В результате у 61-летнего Никольского диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, а также выявлены гематомы на лице.

Глава Енисейского округа Евгений Петренко добавил на своей странице в соцсети "ВКонтакте", что находится на связи с пострадавшим. По его словам, мэру уже оказана вся необходимая медпомощь.

"Округ окажет всю необходимую поддержку. Дополнительно будут усилены меры безопасности в муниципальных учреждениях", – заключил Петренко.

Ранее в отношении жителя Москвы было возбуждено уголовное дело за применение насилия к правоохранителю. По версии следствия, мужчина, находясь недалеко от дома на улице Смольной, отказался от выполнения законных требований сотрудников полиции и применил насильственные действия в отношении одного из них. Свою вину злоумышленник признал.

"Московский патруль": в Щелкове несколько человек напали на сотрудника полиции

происшествиярегионы

