Глава Белгородской области сообщил об обстреле села Пороз

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Под обстрел Вооруженных сил Украины попало село Пороз Грайворонского городского округа Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, никто не пострадал. Тем не менее незначительные повреждения выявили в одном частном домовладении. Там осколками посечены крыша и забор, а также выбиты окна.

Ранее сообщалось, что ВСУ дважды за один день обстреляли деревню Городище Рыльского района в Курской области. Как рассказал губернатор региона Роман Старовойт, люди не пострадали, однако осколками были повреждены забор и фасад у одного дома, у второго – посечены окна. Также был перебит газопровод.

До этого ВСУ подвергли обстрелу город Валуйки в Белгородской области. В результате атаки повреждения получили два частных дома. Также осколки снарядов посекли еще три дома и два автомобиля.



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