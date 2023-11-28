Затонувшее у берегов Греции судно могло направляться на Украину – СМИ

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Затонувший возле Лесбоса грузовой корабль Raptor под флагом Коморских островов направлялся на Украину с подозрительным грузом. Об этом пишет издание Kathimerini, ссылаясь на показания спасенного моряка.

Инцидент произошел 26 ноября. На борту судна были 14 членов экипажа, однако спасти удалось лишь одного из них – гражданина Египта. Незадолго до случившегося капитан корабля сообщал об отказе двигателя и поступлении воды в трюм, а также о смещении груза.

Как заявляли греческие СМИ, Raptor перевозил груз соли из Египта в Стамбул. Однако, по информации Kathimerini, спасенный моряк рассказал представителям береговой охраны, что Стамбул был пунктом заправки, тогда как конечным пунктом назначения была Украина.

В материале издания уточняется, что судно Raptor находилось в черном списке международных контрольных органов, поскольку два года назад оказалось, что документы на членов экипажа не были действительными. Также сообщается о незаконных записях в "книге учета нефти".

Ранее стало известно, что сильный шторм выбросил на мель сухогруз BLUE SHARK под флагом Белиза около побережья Анапы в районе поселка Витязево. На борту судна находился 21 человек экипажа, среди них – граждане Сирии, Индии и Египта.

В оперативном штабе Краснодарского края заявили, что розлива нефтепродуктов на месте выброса сухогруза не выявлено.