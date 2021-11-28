Названо общее число пострадавших на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

Фото: ТАСС/Максим Киселев

Пострадавшими при взрыве на шахте "Листвяжная" в Кузбассе стали 126 человек. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах.

"Всего в результате аварии пострадали 126 человек, из них 51 человек погиб", – заявил собеседник информагентства.

На данный момент госпитализированы 53 человека. В их числе – 17 горноспасателей. Амбулаторно помощь получили 12 шахтеров.

Трагедия произошла 25 ноября. На шахте "Листвяжная" в городе Белове произошел взрыв. Жертвами стали 46 шахтеров и 5 горноспасателей.

По решению суда на два месяца были арестованы директор шахты Сергей Махраков и его заместитель Андрей Молоствов, а также другие фигуранты дела о нарушении требований промышленной безопасности, приведшей к гибели людей.