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Москва 24

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Происшествия

18:19

"Тихий, вел себя забито". Знакомый – о подозреваемом в подготовке расстрела в техникуме

происшествия суды эксклюзив

Фото: соцсети

Подозреваемый в подготовке расстрела студент зарайского филиала Луховицкого аграрно-промышленного комплекса Борис Банин был "тихим, вел себя забито". Об этом Москве 24 рассказал знакомый задержанного по техникуму.

"Мы знакомы и учились в одном техникуме, я бывал у него в гостях в общежитии. Он всегда был скрытым, сам по себе и себе на уме. Но я не могу сказать, что его кто-то обижал, не было такого. Мы общались, но немного, потому что он сам по себе везде ходил", – поделился учащийся Алексей.

По мнению студента, Банин был очень скрытным, а в его комнате висели подозрительные рисунки. Как считает очевидец, их можно было бы даже назвать "сектантскими".

Ранее Зарайский городской суд Подмосковья постановил арестовать студента Луховицкого аграрно-промышленного техникума Бориса Банина. Он планировал нападение на однокурсников.

По версии следствия, студент готовился применить огнестрельное оружие. Теперь 18-летний молодой человек отправлен в СИЗО на два месяца, до 23 декабря, по подозрению в покушении на убийство двух и более лиц.

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