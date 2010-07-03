Суд арестовал планировавшего убийство однокурсников студента

Фото: соцсети

Зарайский городской суд Подмосковья арестовал студента Луховицкого аграрно-промышленного колледжа Бориса Банина, планировавшего нападение на однокурсников, передает ТАСС.

Подозреваемый в покушении на убийство двух и более лиц отправлен в СИЗО на два месяца – до 23 декабря. Заседание суда проходило в закрытом режиме.

По версии СК, 18-летний молодой человек планировал расстрелять однокурсников и одного из преподавателей из огнестрельного оружия. При задержании у него нашли пистолет, предположительно, системы Макарова.

По информации агентства, Банин, родившийся в поселке Серебряные Пруды, учился в Зарайске и жил там в общежитии. Его однокурсники рассказали, что у подростка была коллекция оружия, он был тихим и почти ни с кем не общался. Единственным опекуном Бориса была бабушка, поэтому он получал стипендию, передает РБК.

"Прямо и сейчас": ФСБ задержала готовившего нападение в техникуме студента

Накануне в Московской области сотрудники ФСБ в ходе совместной операции с МВД задержали студента, который готовил нападение на однокурсников. Молодой человек из-за конфликта планировал напасть с оружием на своих одногруппников 29 октября.

На злоумышленника удалось выйти в ходе оперативных мероприятий. Отмечается, что угрозу выявили в переписке студента в одном из мессенджеров. При обыске у него нашли оружие.

Один из его друзей рассказал, что молодой человек вел скрытный образ жизни, также у него были постоянные конфликты с соседями по общежитию, несколько раз они его избивали.