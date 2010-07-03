Знакомые подозреваемого в подготовке расстрела в техникуме рассказали о его характере

16:04
Фото: соцсети
Студент зарайского филиала Луховицкого аграрно-промышленного техникума Борис Банин, подозреваемый в подготовке убийства студентов и преподавателей учебного заведения, был тихим и замкнутым, мало общался со сверстниками. Об этом сообщает РБК.
Однокурсник Банина рассказал журналистам, что тот любил коллекционировать исторические вещи, связанные с оружием. Он также добавил, что единственным опекуном юноши была его бабушка.
По словам одного из студентов техникума, молодой человек ни с кем не общался и был скрытным. "Я думал, у него с головой проблемы. По сторонам все время смотрел, как будто искал кого-то. И еще выражение лица было странное", – рассказал он.
Девушка, которая знала Банина, также вспомнила о коллекции оружия, которая была у молодого человека. Она уточнила, что у юноши складывались плохие отношения с окружением.
"Его поведение было странным. Он всегда ходил в наушниках, слушал странные песни. Ребята в основном его гнобили и смеялись над ним", – объяснила девушка.
Ранее суд Подмосковья арестовал Банина. Он отправлен в СИЗО на два месяца – до 23 декабря. Заседание суда проходило в закрытом режиме. По версии СК, 18-летний молодой человек планировал расстрелять однокурсников и одного из преподавателей. При задержании у него нашли пистолет, предположительно, системы Макарова.
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