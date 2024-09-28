ТАСС: число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане увеличилось до 12

Фото: ТАСС/Гянжеви Гаджибалаев

Число жертв взрыва, произошедшего на АЗС в пригороде Махачкалы, возросло до 12, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава Дагестана.

Тело еще одного погибшего было обнаружено под завалами здания станции, уточнили представители ведомства.

Взрыв произошел 27 сентября. В результате случившегося здание автозаправочной станции оказалось полностью разрушено. На месте происшествия также начался пожар, который перекинулся на соседние техническую станцию и столовую.

По последним данным, в результате инцидента также пострадали 11 человек. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.

Местные власти объявили 28 сентября днем траура по погибшим. Кроме того, на территории села Агачул Карабудахкентского района, которое находится неподалеку от места взрыва, ввели режим чрезвычайной ситуации.