Пожар на складе в Ташкенте после взрыва локализовали

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Пожарные локализовали возгорание, которое вспыхнуло в результате взрыва на складе в Ташкенте. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС Узбекистана.

В ведомстве отметили, что ситуация находится под полным контролем. Вместе с тем площадь пожара не уточняется.

Как сообщили в Минздраве Узбекистана, в результате произошедшего есть пострадавшие, им оказывается медицинская помощь. Точное число раненых не указывается.

Мощный взрыв прогремел в столице Узбекистана Ташкенте в ночь на 28 сентября. По информации МЧС страны, взрыв произошел на одном из складов на территории массива "Строитель" Сергелийского района Ташкента. После случившегося на место происшествия сразу же выехали пожарные.

Согласно версии МВД Узбекистана, взрыв произошел на складе, принадлежащем ООО "Интер логистика", вследствие удара молнии.