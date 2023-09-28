Взрыв на складе в Ташкенте произошел из-за удара молнии – МВД Узбекистана

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Взрыв на одном из складов на территории массива "Строитель" в Сергелийском районе Ташкента произошел вследствие удара молнии. Об этом сообщается в телеграм-канале МВД Узбекистана.

В ведомстве уточнили, что в данный момент принимаются меры по установлению площади пожара, возникшего в результате взрыва, и количества пострадавших. На месте происшествия работают пожарные и медики скорой помощи.

В МВД также сообщили, что взрыв произошел на складе, который принадлежал ООО "Интер логистика".

О мощном взрыве в столице Узбекистана Ташкенте стало известно в ночь на 28 сентября. После этого на месте ЧП вспыхнул крупный пожар.

В МЧС Узбекистана сообщили, что на место пожара выехали 16 пожарно-спасательных экипажей и 3 автолестницы. Информация о жертвах и пострадавших в результате произошедшего пока не приводится.