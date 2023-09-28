В МЧС Узбекистана сообщили подробности о взрыве в Ташкенте

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Пожарные тушат возгорание, которое вспыхнуло после взрыва на одном из складов на территории массива "Строитель" Сергелийского района Ташкента. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС Узбекистана.

Информация о взрыве поступила в дежурную часть МЧС 28 сентября в 02:43 по местному времени (00:43 по Москве). На место ЧП сразу же выехали 16 пожарно-спасательных экипажей и три автолестницы.

Сведения о возможных жертвах и пострадавших пока не поступали.

Ранее СМИ сообщали о мощном взрыве, который прогремел в столице Узбекистана Ташкенте. В результате взрыва на месте происшествия вспыхнул крупный пожар.