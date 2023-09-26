Минздрав Армении уточнил информацию о погибших в результате взрыва в Карабахе

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Заявление министра здравоохранения Армении о том, что из Нагорного Карабаха вывезли 125 тел погибших, не связано со взрывом бензохранилища. Об этом сказано в сообщении ведомства, передает ТАСС.

"Министр здравоохранения Анаит Аванесян озвучила общее количество останков, перевезенных из Нагорного Карабаха в Армению", – заявили в министерстве здравоохранения.

Ранее министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян сообщила, что в Нагорном Карабахе из-за взрыва бензохранилища погибли не менее 125 человек. По ее словам, останки были доставлены в центр судебной медицины, где проведут экспертизу и определят личности погибших.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. В качестве мотива своих действий власти страны назвали необходимость восстановления конституционного строя в регионе.

20 сентября Азербайджан и Нагорный Карабах договорились о полном прекращении боевых действий.

21 сентября в Евлахе прошла встреча представителей властей Азербайджана и армян Нагорного Карабаха. Они обсудили вопросы о реинтеграции, обеспечении прав и безопасности. Переговоры проходили за закрытыми дверями.

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