В Ташкенте прогремел мощный взрыв – СМИ

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Мощный взрыв прогремел в столице Узбекистана Ташкенте, предварительно, в районе таможенного склада городского аэропорта. Об этом сообщают несколько телеграм-каналов.

Уточняется, что в данный момент на месте происшествия вспыхнул пожар. Официальной информации о случившемся от местных властей пока нет.

Ранее взрыв цистерны произошел на складе с топливом в Нагорном Карабахе, на трассе Степанакерт – Аскеран. Там выдавали бензин местным жителям, которые выезжали в Армению. В результате погибли не менее 125 человек, сообщила министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян. Еще 89 человек получили травмы.

Позже в министерстве уточнили, что слова Аванесян о том, что из Нагорного Карабаха вывезли 125 тел погибших, не связаны со взрывом бензохранилища. В ведомстве указали, что министр озвучила общее количество останков, перевезенных из Карабаха в Армению.