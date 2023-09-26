Российские врачи оказали помощь 22 пострадавшим при взрыве в Степанакерте

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Врачи российского медицинского отряда спецназначения оказали помощь 22 мирным гражданам Нагорного Карабаха, которые пострадали из-за взрыва резервуара возле автодороги Степанакерт – Аскеран. Об этом рассказали в бюллетени Минобороны России.

У многих пострадавших зафиксированы ожоги верхних дыхательных путей, а также верхних и нижних конечностей тела.

Взрыв цистерны на складе с топливом, расположенном на трассе Степанакерт – Аскеран, произошел накануне вечером. Известно, что там выдавали бензин местным жителям, которые выезжали в Армению.

Утром 26 сентября в Минздраве сообщили, что около 20 человек погибли в результате взрыва. В медцентры были госпитализированы 290 пострадавших с ожогами различной степени тяжести. Отмечается, что десятки пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Также много людей числятся пропавшими без вести.

На помощь местным врачам вылетела команда армянских специалистов с необходимым оборудованием и лекарствами. Сейчас некоторых пациентов Центральной клинической больницы Степанакерта готовят к эвакуации.

Российские военврачи оказали помощь жителям Нагорного Карабаха