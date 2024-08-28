Сбивший пенсионерку роллер предстанет перед судом в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Роллеру, который 22 мая сбил пенсионерку у входа в парк в Северном Тушине, предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности. Уголовное дело в отношении 56-летнего мужчины направлено в суд, передает пресс-служба столичной прокуратуры.

Известно, что мужчина на роликах зацепил поводок собаки 88-летней женщины. В результате пенсионерка упала, ее с травмами госпитализировали в медицинское учреждение. В июне женщина скончалась, не приходя в сознание.

Мужчина пояснил, что он не успел затормозить, когда увидел поводок, из-за чего и зацепил женщину. По словам обвиняемого, ему показалось, что с пенсионеркой все в порядке. Свою вину роллер не признает и считает это несчастным случаем.

Ранее суд на два месяца избрал меру пресечения подростку, который устроил ДТП на автомобиле каршеринга в Москве. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения".

Подростки угнали автомобиль каршеринга "Ситидрайв" 11 августа. Во время поездки несовершеннолетний водитель не справился с управлением и въехал в стену жилого дома, после чего скрылся с места ДТП. От полученных травм скончался 15-летний пассажир, еще двоим детям понадобилась медицинская помощь.