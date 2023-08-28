СК завел уголовное дело после нападения собак на мальчика в Махачкале

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В Дагестане после нападения стаи собак на ребенка следователи завели уголовное дело по статье УК РФ "Халатность". Об этом заявили в пресс-службе СУ СК России по региону.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал от руководства ведомства в Дагестане отчитаться о ходе расследования уголовного дела и обстоятельствах происшествия.

Ребенок, на которого напала стая собак, был доставлен в больницу с многочисленными травмами, отметили в СК РФ.

27 августа в Сети распространилась информация о том, что стая бездомных собак набросилась на ребенка в Махачкале. Спасаясь от безнадзорных животных, мальчик был вынужден зайти в воду. Прокуратура организовала проверку в связи с произошедшим.

Сотрудники МУП "Питомец" отловили 13 бездомных собак на улице Лаптиева. Сейчас представители приюта продолжают поиски бродячих псов.

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