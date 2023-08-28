Прокуратура организовала проверку после пожара в доме в Красногорске

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Прокуратура Московской области начала проверку после крупного пожара, который произошел в многоквартирном доме на Пионерской улице в Красногорске. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"В ходе проверки, проведение которой поручено Красногорской городской прокуратуре, будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности и по результатам приняты меры прокурорского реагирования", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что информация о пострадавших уточняется. Городская прокуратура контролирует соблюдение прав проживающих в доме.

Возгорание произошло около 10:30 в квартире, расположенной на четвертом этаже дома. После этого огонь перекинулся на кровлю жилого дома. На фоне произошедшего из здания эвакуировали 30 человек, включая 5 детей.

Позже стало известно, что пожар удалось локализовать на площади 900 квадратных метров. В тушении огня принимали участие 23 спасателя и шесть единиц техники.



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