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11:53

Происшествия

Пожар в жилом доме в подмосковном Красногорске локализовали

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Спасатели локализовали возгорание в квартире дома на улице Пионерской в подмосковном Красногорске. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

"В Подмосковье пожар локализован на площади 900 квадратных метров", – говорится в сообщении.

О возгорании в квартире на четвертом этаже жилого дома стало известно около 11:00. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что огонь перебросился на чердак и кровлю здания. На фоне произошедшего из дома эвакуировали 30 человек, включая 5 детей.

К ликвидации пожара привлекли 6 единиц техники и 23 человек. Возгоранию присвоили первый ранг сложности.

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