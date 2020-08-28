Около 50 журналистов доставили в милицию Минска 27 августа для проверки документов

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Около 50 журналистов были доставлены в милицию Минска 27 августа для проверки документов, сообщает пресс-служба МВД республики.

"Практически все представители зарегистрированных СМИ, а также иностранные журналисты, аккредитованные при МИД, были отпущены", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в отношении одного журналиста составили протокол об административном нарушении, позже он также был отпущен.

Это не первый подобный инцидент, связанный с задержанием журналистов при освещении протестов в республике. В начале месяца это коснулось фотографа МИА "Россия сегодня", троих журналистов телеканала "Дождь", корреспондентов Znak.com и "Медузы" и других.

Союз журналистов России выразил протест, подчеркнув, что милиция и ОМОН действуют в отношении них с особой жестокостью. Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик призвал власти Белорусии соблюдать право журналистов на свободную работу.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила, что у работников СМИ не было аккредитации, однако им оказывают консульскую помощь. Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев распорядился провести проверку по каждому факту насилия против журналистов в ходе массовых акций.

Журналистов отпустили и выслали из республики. В общегражданские документы поставили штамп о запрете на пять лет въезжать на территорию Белоруссии. В МВД РФ сообщили, что теперь в РФ паспорта считаются недействительными, так как в них запрещается вносить не предусмотренные законом отметки и записи. В ведомстве отметили, что вины владельцев паспортов нет, поэтому административную ответственность за это журналисты не понесут.