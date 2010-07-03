СК проверит дом-интернат под Орлом, где пожилого инвалида оставили на полу

18:45
18:45
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Фото: скриншот видео телеграм-канал "Подъём"
Следователи проверят дом-интернат для престарелых и инвалидов в Орловской области после сообщений СМИ о том, что пожилого пациента там оставили лежать на полу. О доследственной проверке сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Орловской области.
Если следователи выявят факт нарушения социальных прав мужчины-инвалида, будет принято процессуальное решение, подчеркнули в СК. Ход проверки проконтролирует лично руководитель следственного управления, сказано в сообщении.
Ранее местные СМИ опубликовали видеозапись, на которой пожилой пациент дома-интерната лежит на полу. По данным прессы, в это время в интернате проводили обработку от тараканов.
Как сообщает РИА Новости, власти региона уже направили в дом-интернат специалистов. Чтобы "детально разобраться на месте", "поговорить с руководством и персоналом учреждения, отсмотреть камеры внутреннего наблюдения", туда выехала глава департамента соцзащиты, опеки и попечительства Орловской области Ирина Гаврилина.
О проведении собственной проверки также заявили в прокуратуре Орловской области региона. Сотрудники ведомства пообещали дать правовую оценку действиям работников дома-интерната и соблюдению ими законодательства о социальном обслуживании.
Накануне глaвa Центрa социaльных и политических исследовaний Георгий Федоров оценил идею Минтруда отдавать одиноких пенсионеров в приемные семьи. По мнению социолога, в этой инициативе есть множество рисков, так как люди еще не готовы к таким социaльным проектaм. Необходима система контроля, чтобы не допускать злоупотреблений, подчеркнул эксперт.
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