Поиски пропавших членов экипажа Argos Georgia продолжаются

Фото: argosfroyanes.com

Поиски пропавших членов экипажа затонувшего у Фолклендских островов судна Argos Georgia, среди которых есть двое россиян, продолжаются, заявил исполнительный директор компании-судовладельца Ervik Havfiske Стиг Эрвик. Его слова приводит РИА Новости.

На поиски отправили два судна, уточнил Эрвик, однако добавил, что новостей пока нет. Кроме того, поисково-спасательная операция ранее приостанавливалась из-за плохих погодных условий.

Судно под флагом Островов Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья подало сигнал о "неконтролируемом затоплении" вечером 22 июля.

Борт направлялся в район рыбного промысла к востоку от столицы Фолклендских островов Стэнли, где столкнулся с сильным ветром, скорость которого достигала более 65 километров в час, и семиметровыми волнами. В результате произошло крушение корабля.

Всего из 27 членов экипажа корабля были спасены 14 человек. На борту в том числе находились восемь граждан РФ. Двое россиян считаются пропавшими, двое погибли. Еще четверых спасли.

Посольство РФ в Лондоне держит связь с МИД Британии после крушения судна для репатриации тел погибших, а также для оказания консульского содействия выжившим. Четверых выживших россиян разместили в гостинице в порту Стэнли. Им организован уход и питание. У всех граждан есть доступ к интернету и телефонам.