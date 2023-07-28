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12:18

Происшествия

Два пассажирских теплохода столкнулись в Подмосковье

Видео: телеграм-канал "Москва 24"

Теплоход "Георгий Жуков" столкнулся с судном "Пушкин" на канале имени Москвы в подмосковной Яхроме. На каждом из плавсредств находились туристы.

По информации очевидцев, инцидент произошел из-за того, что теплоход "Георгий Жуков" практически вплотную подошел к судну "Пушкин". Избежать столкновения водному транспорту не удалось.

Находившиеся на теплоходах в момент аварии туристы не пострадали.

До этого пассажирский речной трамвай столкнулся с пирсом в Ярославле. В результате произошедшего 12 пассажиров водного транспорта обратились за помощью к медикам. По факту произошедшего региональный главк Следственного комитета России возбудил уголовное дело.

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