Два пассажирских теплохода столкнулись в Подмосковье

Теплоход "Георгий Жуков" столкнулся с судном "Пушкин" на канале имени Москвы в подмосковной Яхроме. На каждом из плавсредств находились туристы.

По информации очевидцев, инцидент произошел из-за того, что теплоход "Георгий Жуков" практически вплотную подошел к судну "Пушкин". Избежать столкновения водному транспорту не удалось.

Находившиеся на теплоходах в момент аварии туристы не пострадали.

До этого пассажирский речной трамвай столкнулся с пирсом в Ярославле. В результате произошедшего 12 пассажиров водного транспорта обратились за помощью к медикам. По факту произошедшего региональный главк Следственного комитета России возбудил уголовное дело.

