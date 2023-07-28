12:18Происшествия
Два пассажирских теплохода столкнулись в Подмосковье
По информации очевидцев, инцидент произошел из-за того, что теплоход "Георгий Жуков" практически вплотную подошел к судну "Пушкин". Избежать столкновения водному транспорту не удалось.
Находившиеся на теплоходах в момент аварии туристы не пострадали.
До этого пассажирский речной трамвай столкнулся с пирсом в Ярославле. В результате произошедшего 12 пассажиров водного транспорта обратились за помощью к медикам. По факту произошедшего региональный главк Следственного комитета России возбудил уголовное дело.
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