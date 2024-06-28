В больницах Севастополя остаются 33 пострадавших после обстрела

Фото: ТАСС/пресс-служба правительства Севастополя

В медучреждениях Севастополя на сегодняшний день остаются 33 пострадавших в результате обстрела со стороны ВСУ. Глава города Михаил Развожаев рассказал об этом в телеграм-канале.

Развожаев уточнил, что среди госпитализированных 7 детей.

Вооруженные силы Украины атаковали Севастополь 23 июня, использовав для этого американские ракеты ATACMS с кассетными боеприпасами. В результате вражеского обстрела погибли четыре человека, еще 153 получили ранения.

Пострадавшим пообещали выплатить от 200 до 400 тысяч рублей – в зависимости от тяжести вреда, нанесенного их здоровью.

Позже Развожаев высказал мнение, что ВСУ могут предпринять еще одну попытку нанесения удара по Севастополю. На закрытом чрезвычайном пленарном заседании Законодательного собрания парламентарии утвердили превентивные меры, направленные на поддержание безопасности.

