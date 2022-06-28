Фото: Москва 24/Александр Авилов

Бывший мэр Херсона Игорь Колыхаев был задержан комендатурой. Об этом в своем телеграм-канале сообщила замглавы временной администрации региона Екатерина Губарева.

"Подробности позже", – добавила она.

Ранее стало известно, что машина главы УСИН по Херсонской области Евгения Соболева была взорвана, руководитель ведомства в настоящее время находится в больнице.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

