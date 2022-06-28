Пропавшая на горе в Приморском крае группа туристов вышла на связь

12:30
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Группа туристов, пропавшая в районе горы Ливадийской в Приморском крае, вышла на связь и спускается к подножью, сообщает РИА Новости.
Группа состоит из десяти человек – четырех взрослых и шестерых детей возрастом 10–11 лет. Накануне они направились в сторону вершины и перестали выходить на связь. На протяжении всей ночи спасатели и волонтеры вели поиски, осложнявшиеся дождем, туманом и отсутствием связи.
В 13:45 (06:45 мск) поступило сообщение о том, что спасатели и волонтеры организации "ПримПоиск" нашли пропавшую группу. Медицинская помощь людям не понадобилась. Туристы заявили, что самостоятельно спускаются по бурелому. В настоящее время они идут к водопаду в районе хребта Ливадийского.
Отмечается, что туристическая группа не была зарегистрирована. В МЧС рассказали, что жителей Приморья неоднократно и заблаговременно предупреждали о действующем прогнозе погоды.
В регионе объявлено штормовое предупреждение из-за циклона, который принес ливни. По прогнозу, самые сильные дожди пройдут во вторник в южных и восточных районах Приморья, днем они распространятся на значительную часть края.
В конце мая на Эльбрусе на высоте более пяти тысяч метров заглох вертолет с пилотом и тремя туристами на борту. За ними вылетела группа из 25 спасателей, связь с которыми, однако, была потеряна. Позже тем не менее группа туристов была доставлена в базовый лагерь на поляну Азау, никто не пострадал.
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