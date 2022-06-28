Три человека погибли из-за столкновения поезда с автомобилем в Миссури – СМИ

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Фото: телеканал ABC News
Три человека погибли и десятки получили ранения при сходе поезда с рельсов в американском штате Миссури, сообщает телеканал ABC News.
Как уточняется, восемь пассажирских вагонов и два локомотива сошли с рельсов в результате столкновения с самосвалом.
По информации СМИ, погибли два пассажира поезда и один человек, находившийся в самосвале. Также по меньшей мере, 50 человек получили ранения, 13 пострадавших были госпитализированы.
Ранее сообщалось, что поезд, следовавший из иранского Мешхеда в Йезд, сошел с рельсов. В результате 13 человек погибли, около 50 получили травмы. Состояние пострадавших оценивается как тяжелое. Позднее местные СМИ сообщили, что число погибших увеличилось до 17.
Также сообщалось, что скорый пассажирский поезд столкнулся с грузовиком на железнодорожном переезде в болгарском городе Видин. В результате некоторые вагоны сошли с рельсов. В аварии погибли два машиниста и водитель грузовика.
До этого около 50 человек пострадали в результате столкновения локомотива со стоявшим пассажирским поездом недалеко от словацкого города Жилина. На место происшествия тогда выезжал министр транспорта Словакии Андрей Долежал.
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