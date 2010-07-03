Кокорина и Мамаева этапируют в колонию в ближайшее время

Пресненский суд столицы направил Федеральной службе исполнения наказаний распоряжение о приговоре в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, а также других фигурантов дела, сообщает Агентство "Москва".
Таким образом, спортсмены в ближайшее время будут этапированы в колонию.
Ранее стало известно, что футболисты будут отбывать наказание в одной колонии. По словам замдиректора ФСИН Валерия Максименко, это произойдет в том случае, если они захотят. О какой именно колонии идет речь, он не уточнил.
Накануне адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов рассказал, что футболистов не этапируют в колонию, поскольку в суде нет постановления о приговоре.
В октябре 2018 года Александр Кокорин и Павел Мамаев в компании с младшим братом Кокорина Кириллом и их другом Александром Протасовицким стали участниками сразу двух конфликтов в центре столицы. Сначала они избили водителя Виталия Соловчука, а чуть позже – главу департамента Минпромторга Дениса Пака.
8 мая суд признал футболистов и их друзей виновными. Братьев Александра и Кирилла Кокориных приговорили к 1,5 годам колонии общего режима. Павел Мамаев и Александр Протасовицкий получили по году и пяти месяцам.
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