В Подмосковье мужчина выпил 10 таблеток из-за нежелания пропускать работу

В Подмосковье спасли мужчину, который за сутки выпил 10 таблеток жаропонижающего. Таким образом он хотел побороть простуду перед выходом на работу, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу областного министерства здравоохранения.
20-летнего больного доставили в тяжелом состоянии в анестезиолого-реанимационное отделение Мытищинской больницы. У молодого человека стали отказывать почки, а уровень креатинина увеличился в пять-семь раз больше нормы.
За жизнь пациента боролись несколько недель. Спасти его удалось благодаря вовремя сделанному курсу диализа. Улучшения появились уже после третьей процедуры.
Медики напоминают, что бесконтрольное употребление лекарств может привести к печальным последствиям. Для лечения в первую очередь нужно правильно поставить диагноз, для чего следует обратиться к врачу.
Также врачи призывают читать инструкцию препаратов, где указаны стартовые и максимальные дозировки.
Ранее в Подмосковье врачи спасли беременную женщину с вросшей в маточный рубец плацентой. Данная патология отрицательно сказывалась на здоровье матери и ребенка, ей требовалась срочная госпитализация.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.