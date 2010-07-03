В Подмосковье мужчина выпил 10 таблеток из-за нежелания пропускать работу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Подмосковье спасли мужчину, который за сутки выпил 10 таблеток жаропонижающего. Таким образом он хотел побороть простуду перед выходом на работу, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу областного министерства здравоохранения.

20-летнего больного доставили в тяжелом состоянии в анестезиолого-реанимационное отделение Мытищинской больницы. У молодого человека стали отказывать почки, а уровень креатинина увеличился в пять-семь раз больше нормы.

За жизнь пациента боролись несколько недель. Спасти его удалось благодаря вовремя сделанному курсу диализа. Улучшения появились уже после третьей процедуры.

Медики напоминают, что бесконтрольное употребление лекарств может привести к печальным последствиям. Для лечения в первую очередь нужно правильно поставить диагноз, для чего следует обратиться к врачу.

Также врачи призывают читать инструкцию препаратов, где указаны стартовые и максимальные дозировки.

Ранее в Подмосковье врачи спасли беременную женщину с вросшей в маточный рубец плацентой. Данная патология отрицательно сказывалась на здоровье матери и ребенка, ей требовалась срочная госпитализация.