"Россия 24": оператор ВГТРК ранен в Харьковской области

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Оператор ВГТРК Александр Пушин получил ранение во время съемок сюжета в зоне СВО в Харьковской области, сообщили в эфире телеканала "Россия 24".

"Наш оператор Александр Пушин сейчас находится в больнице, его жизни сейчас ничего не угрожает. Мы желаем скорейшего выздоровления военному корреспонденту ВГТРК", – сказала ведущая в эфире.

В репортаже уточнили, что Пушин был ранен во время подрыва. Осколки попали в ногу. При этом оператор сам смог себе наложить турникет, чтобы не отвлекать группу и не замедляться.

Ранее сообщалось, что военный корреспондент издания "Известия" Семен Еремин погиб в зоне СВО после атаки украинского FPV-дрона. Журналист исполнял свои профессиональные обязанности, снимал репортаж. Владимир Путин посмертно присвоил Еремину орден Мужества.