Белгородский губернатор заявил об участии поляков и американцев в атаке ДРГ на регион

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Жительница Белгородской области, которая лишись супруга во время нападения украинской диверсионно-разведывательной группы, сообщила, что ее держали в заложниках украинцы, поляки и американцы. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Глава Белгородской области навестил пострадавших в больницах. По его словам, особенно в тяжелом состоянии находится вдова бойца территориальной обороны Юрия Гаевого.

"Она находилась фактически в плену, истекала кровью, не было возможности даже попить. В заложниках ее держали два украинца, остальные, с ее слов – поляки и американцы. Что испытала она, наверное, трудно даже представить", – указал Гладков.

Он добавил, что пострадавшая получит всю необходимую ей помощь.

Члены украинской ДРГ совершили атаку на территорию Грайворонского городского округа Белгородской области 22 мая. Для ликвидации группировки в регион привлекли силы военных, пограничников, а также сотрудников Росгвардии и Федеральной службы безопасности РФ.

В Минобороны сообщили, что военнослужащие армии РФ ликвидировали более 70 человек, осуществлявших деятельность под эгидой украинской ДРГ.

Позднее в СМИ появилась информация о том, что в Киеве признали роль Вооруженных сил Украины в атаке диверсантов на Белгородскую область.