Палестинский подросток погиб в столкновениях с израильскими военными – СМИ

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14-летний подросток погиб в результате столкновений с израильскими военными, сообщает агентство WAFA.

Уточняется, что инцидент произошел в городе Аль-Хадер. По информации издания, ребенок получил два огнестрельных ранения в спину и шею.

Очевидцы рассказали, что все произошло, когда подросток пытался укрыться в гараже одного из частных домов, однако израильские вооруженные силы открыли по нему огонь.

Ранее сообщалось, что 15 палестинцев пострадали при столкновении с израильской полицией на Храмовой горе в Иерусалиме. Полиция применила резиновые пули и светошумовые гранаты.

До этого двое сирийских солдат погибли в результате израильской ракетной атаки на юге Дамаска. Удар был нанесен со стороны горы Хермон и Голанских высот. Еще семь солдат получили ранения.