При столкновении с полицией Израиля на Храмовой горе пострадали 15 палестинцев – СМИ

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При столкновении с израильской полицией на Храмовой горе в Иерусалиме пострадали 15 палестинцев. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

По предварительным данным, полиция применила резиновые пули и светошумовые гранаты.

Ранее сообщалось, что режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа начал свое действие. Перемирие было достигнуто при активном посредничестве Египта.

В ночь на 8 мая масштабные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими вспыхнули в Восточном Иерусалиме. Волнения начались возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах. Причиной стало решение израильского суда, согласно которому началось выселение нескольких арабских семей.

10 мая ситуация резко обострилась на границе Израиля и палестинского сектора Газа, чье руководство выступило в защиту палестинцев Иерусалима.

Из-за обострения конфликта в ООН назвали жизнь детей в секторе Газа адом. Генсек Антониу Гутерреш призывал стороны немедленно остановить боевые действия.